صرف 50 دينارا للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة بنهاية تموز

قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة صرف مبلغ 50 دينارا للأسر المنتفعة من الصندوق مع نهاية شهر تموز الحالي.

وقال الخلايلة، في بيان اليوم الخميس، إن القرار جاء تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقرب بدء العام الدراسي 2020 /2021، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في التخفيف عن المواطن.

وأضاف، ان صندوق الزكاة يسعى دائما لإيصال الزكاة والتبرعات والصدقات لمستحقيها خاصة في ظل الظروف الناجمة عن جائحة كورونا، وارتفاع حجم الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي ستستفيد من القرار يبلغ نحو 4 آلاف أسرة فقيرة ومحتاجة، وبكلفة مالية تقدر بنحو 200 ألف دينار.

وثمن الخلايلة دور المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء من المزكين والمتبرعين لدعمهم المتواصل للصندوق والمساهمة في تخفيف المعاناة عن الفقراء من أسر وأيتام وطلبة علم.