تنويه واعتذار عن غياب “المجد” في يوم ذكرى انطلاقة ثورة ٢٣ يوليو الناصرية الخالدة

منذ العاشرة من صباح اليوم الخميس.. يوم اطلاقة ثورة ٢٣ يوليو الخالدة، تعرضت “المجد” لعارض فني خبيث ادى الى احتجابها طوال نهار هذا اليوم/ العيد التاريخي المعدود من اعظم “ايام العرب”.

كشف ثم اصلاح هذا العمل الغادر “المجهول المصدر” اشغلنا عن مواكبة هذه المناسبة الغالية سحابة اليوم كله، وما زال موقعنا يراوح بين حضور هنا وغياب هناك، لحين استكمال عملية اصلاحه المتواصلة.

بالغ الاعتذار للاخوة القراء عن هذا الغياب القسري.. ولعنة الله على خونة العروبة، واعداء الثورة وقائدها المُكرّم في الدنيا والآخرة، جمال عبد الناصر.