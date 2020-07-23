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تنويه واعتذار عن غياب “المجد” في يوم ذكرى انطلاقة ثورة ٢٣ يوليو الناصرية الخالدة

1 تعليق

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    المهندسة رضا خصاونة

    ما تاخر من اتى والمجد حاضرة في وجداننا وحاضره في قيمها واسلوبها كل الاحترام وايام المجد ليست محددة بتاريخ هي التاريخ نفسه وهي ساكنه في الضمير تحيه للمجد منارة العطاء والخير في هذا الزمن

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