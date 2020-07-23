بعد تهديدات حزب الله بالانتقام لاحد شهدائه.. الجيش الاسرائيلي يعزز قواته على الحدود مع لبنان

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، انه وفقا للتقييم الامني الحالي للوضع قرروا ارسال قوات مشاة من لواء جولاني لتعزيز القوات العسكرية في الجبهة الشمالية.

يأتي ذلك، على خلفية الغارات الاسرائيلية الاخيرة على سوريا، وتهديدات حزب الله بعملية رد على استشاد احد نشطائه في تلك الغارات.

وأفادت صحيفة الشرق الاوسط السعودية،صباح اليوم نقلا عن مسؤولين لبنانيين، ان حزب الله قرر الرد على مقتل الناشط، وقالت المصادر إن الرد على مقتل الناشط “خضع للمعادلة التي وضعها نصر الله في العام الماضي بالرد من لبنان على أي استهداف لمقاتلي الحزب في سوريا”.

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي وعسكري قولة ان الرد سيكون “مدروساً بحيث لا تتدحرج الأمور إلى حرب، أو تدفع اسرائيل إلى رد مقابل”، مشيرا الى أن الحزب “لا يستطيع أن يحجم عن الرد حفاظا على معنويات مقاتليه وعلى مصداقيته وتأكيدا لالتزامه”، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب في فتح جبهة مع إسرائيل”

وافادت تقارير اسرائيلية سابقة ان حالة من التأهب والتوتر تسود المنطقة الحدودية الشمالية، وذلك بعد تهديدات حزب الله للانتقام من اسرائيل، والتي جاءت على خلفية مقتل الناشط في حزب الله علي كامل في غارة اسرائيلية قبل يومين بمنطقة مطار العاصمة السورية دمشق. ونشر حزب الله شريط فيديو يظهر به خلية للحزب تستعد لاطلاق النار. في حين افادت صحيفة “الاخبار” اللبنانية ان حزب الله رفع حالة التأهب لديه في اعقاب الحادث.

وبعد يومين منهذه الغارات، والتهديدات من قبل حزب الله، فقد زاد الجيش الاسرائيلي من حالة التأهب التي أدت الى تنفيذة خطوة غير معهودة من قبله وهي الغاء مناورات عسكرية واسعة كان من المفترض ان تجري على الحدود الشمالية، وفقا للقناة الاسرائيلية 12 مساء الاربعاء. وشدد الجيش الاسرائيلي في بيانه ان مكانا آخر لاقامتها يجري دراسته قريبا.