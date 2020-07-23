بسبب السرعة.. 3 وفيات واصابتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

توفي 3 أشخاص وأصيب شخصان اخران اثر حادث سير على الطريق الصحراوي، وذلك بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني ان الحادث وقع بين مركبتين بعد جسر الكرك باتجاه السلطاني ، حيث نتج عن الحادث ٣ وفيات واصابتين وجرى اخلاء الوفيات ونقل المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي.

ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال، عمر محارمة إن سبب هذا الحادث الذي نتج عنه 3 وفيات على الطريق الصحراوي، هو السرعة العالية “جدا” والتجاوز الخاطئ.

واضاف محارمة في تصريحات صحفية، صباح اليوم ، إن الحادث وقع داخل تحويلة السلطاني على الطريق الصحراوي.

وتم اخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى .