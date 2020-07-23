احتراس.. أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، بينما تبقى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم العالية في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم السبت حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 32 – 18، وفي مناطق البادية 41 – 21، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

–(بترا)