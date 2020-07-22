هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة عن ثورة ٢٣ يوليو / بقلم: فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 04:44
لانها الاكثر نقلا للجراثيم.. مطلوب صحيا خلع الأحذية قبل دخول البيت

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