كشف اعتداء جديد على مياه الديسي خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة المياه والري ان عمليات تكنولوجيا المراقبة الجوية عن بعد، وبالتنسيق مع مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير ( كادبي) قد تمكنت مجددا من ضبط اعتداء أخر على منظومة مياه الديسي خلال اقل من (24) ساعة، بواسطة العبث باحدى الهوايات الموجودة على الخط في منطقة صحراوية بالقرب من الجفر، حيث تم التنسيق العاجل مع مديرية الامن العام من خلال مركز العمليات والسيطرة، وجرى ضبط الشخص في الموقع واحالته للمدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .

وبينت الوزارة ان عمليات تكنولوجيا المراقبة الجوية التي تنفذها الوزارة عن بعد، قد كشفت انه في تمام الساعة (8) مساء امس الثلاثاء توقف صهريج بالقرب من احد الهوايات على الخط وخروج شخص قام بالعبث بالهواية وفتح المياه بطرق غير معهودة، حيث بدأ تسرب المياه الى داخل غرفة المنهل والقيام بتعبئة الصهريج، بعد أقل من (24) ساعة على ضبط حدث يعتدي على احدى الهوايات في المناطق المجاورة ، حيث داهمت قوة امنية من قوات البادية الملكية الموقع وتم ضبط شخص يبلغ من العمر (45) عام ويدعى ( م. م. ع.ط) وضبط وحجز الصهريج نوع مرسيدس وتوديعه الى المركز الامني وتحويله الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بالمقتضى .

وقد اشادت الوزارة بالدعم الكبير الذي تقدمه مديرية الامن العام وكافة الكوادر الامنية في قوات الدرك والبادية الملكية ومتابعتهم السريعة لضبط المعتدين على هذه المنظومة الوطنية الهامة.