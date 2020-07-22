هكذا دفعت الامة العربية كلها ثمن الردة عن ثورة ٢٣ يوليو / بقلم: فهـد الريمـاوي
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قطر تسمح لمواطنيها والمقيمين بحرية السفر إلى الخارج والعودة

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