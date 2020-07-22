قطر تسمح لمواطنيها والمقيمين بحرية السفر إلى الخارج والعودة

أعلنت قطر، امس الثلاثاء، السماح لمواطنيها والمقيمين الدائمين بحرية السفر إلى خارج الدولة والعودة أي وقت يشاؤون.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “قنا”، أنه، ووفقا للقرار: “المواطنون والمواطنات القطريون وزوجاتهم وأزواجهم وأبناؤهم وأصحاب الإقامة الدائمة، يمكنهم السفر خارج الدولة والعودة في أي وقت”.

وأضافت: “يتعين عليهم التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع”

وتابعت: “على جميع القادمين إلى دولة قطر من الدول منخفضة الخطورة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار”.

كما سمح القرار بعودة المقيمين إلى قطر اعتبارا من الأول من أغسطس 2020.

وتأتي هذه التدابير في إطار المرحلة الثالثة من خطة من أربع مراحل لرفع القيود، المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: “قنا + رويترز”