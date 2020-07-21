1800 من ابناء الاردنيين بالخارج سجلوا الكترونيا في المدارس الاردنية

قالت امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، ان 1800 طالب وطالبة من ابناء الاردنيين في الخارج سجلوا الكترونيا في المدارس بالمملكة حتى الآن.

وأضافت قبيلات لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الوزارة استقبلت 172 طلبا الكترونيا لغايات معادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، فيما بلغ عدد المنشآت التعليمية الخاصة، التي تقدمت بطلب لتجديد ترخيصها عبر الرابط الالكتروني الذي خصصته الوزارة لهذه الغاية 200 منشأة. كما تلقت الوزارة بحسب قبيلات، 2400 طلب ترشيح لمدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، مبينة ان عملية الترشيح تتم لما نسبته 5 بالمئة من الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات ممن انهوا الصف السادس الاساسي في المدارس الحكومية لغايات الانتقال الى مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، وضمن اشتراطات ومعايير محددة.

وبينت ان الوزارة استقبلت 140 طلبا لبرنامج التسريع للأكاديمي، الذي يسمح للطالب المتفوق بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي أو التربوي بسرعة تتناسب مع قدراته العقلية وتفوقه الاكاديمي دون اعتبار للمحددات العمرية، وبما يمكنه من إتمام المناهج المدرسية المقررة في مدة زمنية اقصر وعمر اصغر من المعتاد.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أعلن في وقت سابق، اطلاق الوزارة اعتبارا من الاسبوع الحالي، خدمات الكترونية جديدة في اطار حزمة الخدمات التي تقدمها، تشمل تسجيل الطلبة في الصف الاول الاساسي بالمدارس للعام الدراسي المقبل، وتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومعادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، اضافة الى خدمة التسجيل بالمدارس للطلبة الاردنيين خارج المملكة لغايات تسهيل الالتحاق بها حال عودتهم.

وتخضع جميع الطلبات المقدمة عبر هذه المنصات الالكترونية لتقييم وبحث كلا حسب طبيعتها من قبل كوادر الوزارة المعنية لاستكمالها وفق التعليمات والقوانين الناظمة.



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