جابر يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 3 حالات وتسجيل 46 اصابة جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1113

عمان 21 تموز (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 46 إصابة غير محلية بفيروس كورونا، ليصبح المجموع التراكمي 1113 إصابة، و3 حالات شفاء، و86 حالة تتلقى العلاج.

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن الحالات توزعت على 44 حالة قادمة من سوريا، وهم أردنيون، بالإضافة إلى حالتين من فنادق الحجر بعمان قادمتين من العراق والسعودية، متوقعا زيادة الارقام بالنسبة للقادمين من سوريا، لأن النتائج تأتي تباعا، وجميعهم في الحجر الصحي بالبحر الميت.

واضاف جابر أن 96 فحصا مخبريا أجري ليصبح مجموع الفحوصات 527094 فحصا، ما ينقل الأردن إلى الدول المتقدمة في عدد الفحوصات، لافتا إلى أن الاردن استخدم أشد المعايير للحفاظ على الوضع الوبائي بالمملكة.

واكد أن المجموع التراكمي في المملكة انخفض طلبا من منظمة الصحة العالمية بعدم احتساب المصابين الذين جرت إعادتهم إلى بلدانهم كي لا يحتسبوا أكثر من مرة في تعداد الإصابات والذين بلغ عددهم نحو 200 مصاب.

وحول الإجراءات في عيد الاضحى، أكد الوزير أن الأماكن المخصصة للأضاحي مسموح بها وفقا لشروط واجراءات السلامة العامة.

وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية، قال “إن جميع المعابر زودت بمختبرات، ففي كل معبر مختبر خاص للفحص، وشراء 19 جهازا بقدرة 100 فحص كل نص ساعة، وهناك قاعات للانتظار في جميع المعابر.

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