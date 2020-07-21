جابر يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 3 حالات وتسجيل 46 اصابة جديدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي 1113

احتفالا بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو.. باقة من أجمل اغاني عمالقة الطرب العربي الذين تعشقوا هذه الثورة المجيدة
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