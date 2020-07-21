“التربية” توقف مؤقتاً تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا

اوقفت وزارة التربية والتعليم بشكل مؤقت خدمة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا، لغايات إجراء بعض التعديلات الضرورية المطلوبة، وبما يسهل على المواطنين تسجيل أبنائهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وترشيد قراراتهم في اختيار مدارس أبنائهم، وسرعة توفير المعلومة للوزارة والمدرسة.

وقالت الوازرة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الإيقاف المؤقت لعملية التسجيل التي اطلقتها الخميس الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، جاءت بعد رصد التغذية الراجعة من متلقي الخدمة من قبل فريق الدعم الفني ودراسة جميع الملاحظات الفنية الواردة بشأنها.

وبينت ان التعديلات التي ستجريها على هذه الخدمة تشمل اعتماد رقم القيد المدني لتسهيل عميلة دخول أولياء الامور على البرمجية بدل رقم الهوية، وتفعيل نظام( الجي بي أس)، لمساعدة أولياء الأمور للتعرف على أقرب مدرسة لمكان السكن وفق البيانات المدخلة عن مكان إقامة الطالب.

واوضحت ان التعديلات ستشمل أيضا، توفير خاصية متابعة عملية تسجيل الطالب منذ لحظة ادخال البيانات وحتى قبوله في المدرسة، حيث سيتم إشعار ولي الأمر بعملية التسجيل والمراحل التي تمر بها من خلال الرسائل النصية على رقمه الخلوي الذي يقوم بتسجيله على البرمجية، بعد إجراء بعض التعديلات الفنية اللازمة عليها.

واكدت الوزارة أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد استئناف تقديم هذه الخدمة، حال الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة من قبل الفرق الفنية المختصة.

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