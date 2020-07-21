احتفالا بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو.. باقة من أجمل اغاني عمالقة الطرب العربي الذين تعشقوا هذه الثورة المجيدة

يحتفل المصريين خاصة واحرار العرب عامة، هذه الايام، بالذكرى الـ٦٨ لثورة 23 يوليو المجيدة، التى رفعت رأس العرب واسم العروبة إلى عنان السماء، واستردت حرية وكرامة المواطن المصر ي والشعب العربي، حين رفعت شعار: ارفع رأسك يا اخي فقد زال عهد الاستبداد.

وفى هذا الإطار، تنشر “المجد” ابرز الأغاني الوطنية احتفالا بثورة 23 يوليو 1952، حيث يقف “ابن الثورة” العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فى مقدمة المطربين الذين تغنوا بالثورة، اذ قدم العندليب 67 أغنية وطنية عن إنجازات الثورة والسلطة والفرح بالنصر ، ومن أشهرها أغنية “ناصر يا حرية”، وأغنية “احنا الشعب” التى غناها بعد اختيار عبد الناصر رئيسا لمصر، وأغنية “يا جمال يا حبيب الملايين”، وهى من ألحان كمال الطويل وكلمات صلاح جاهين، وأغنية “حكاية شعب” الذى غناها عند وضع حجر الأساس لبناء السد العالى عام 1960.

وقد تنافست كوكب الشرق أم كلثوم دائماً مع عبد الحليم حافظ على حب جمال عبد الناصر، وأكبر دليل على ذلك الخلاف الذى حدث بينهما خلال مشاركتهما بإحدى الحفلات المقامة تخليداً لذكرى ثورة يوليو بحضور الرئيس جمال عبد الناصر، وفي مناسبات اخرى كثيرة كشفت أم كلثوم عن إعجابها الشديد بجمال عبد الناصر وبإنجازاته وحبه الشديد للشعب المصرى، وقدمت أكثر من أغنية تعبر عن هذا الموقف وأبرزها أغنية “يا جمال يا مثال الوطنية” وأغنية “حبيب الشعب” التى قدمتها بعد تنحيه، وأغنية “بعد الصبر ما طال”.

ويعدّ الموسيقار محمد عبد الوهاب من أبرز الفنانين الذين غنوا لجمال عبد الناصر حيث قدم أوبريت “ناصر كلنا بنحبك” بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية وقدم ايضاً أغنية بعنوان “أكبر حب” طالب من خلالها عبد الناصر بالتراجع عن قرار التنحى وأغنيات أخرى كثيرة، ولكن يظل أوبريت الجيل الصاعد الذى لحنه عبد الوهاب وتلحينه، من أشهر الأعمال الغنائية التى قدمها للرئيس الراحل.

اما شادية فقد احبت ثورة يوليو بغير حدود‏،‏ ووهبت لها صوتها من خلال‏ عدة أغنيات وطنية تغنت بها فى كل المناسبات، اشهرها أغنية “إحنا وياك يا ريس” فى إشارة لمساندة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كانت العلاقة التى تربط الزعيم المصرى الراحل جمال عبد الناصر بالنجوم العرب جيدة حيث كان يحرص على تكريمهم ودعوتهم فى المناسبات القومية، فالنجم الراحل فريد الأطرش كان واحدا من النجوم الذى يعشقون عبد الناصر، لذلك قدم عدة أغانٍ احتفاء بالثورة التى قادها هذا الزعيم، مثل أغنية “حبيبنا يا ناصر” وأغنبة “كفاح يا مرحبًا يا جمال”، وأغنية “حبيب حياتنا كلنا”.

اما الفنانة صباح فقدمت للثورة اكثر من اغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، كان اشهرها اغنية “أنا شفت جمال” التى قدمتها فى حفل الذكرى الخامسة لثورة 23 يوليو الذى حضره الزعيم جمال عبد الناصر.