وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 4 حالات، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1223
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نقابة المهندسين تطلق حملة “خليك واعي” للتشغيل الآمن لأنظمة التكييف

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