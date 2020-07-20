نقابة المهندسين تطلق حملة “خليك واعي” للتشغيل الآمن لأنظمة التكييف

أطلقت لجنة الأوبئة في نقابة المهندسين الأردنيين، بالتعاون مع جمعية جودة الهواء الأمريكية/ فرع الأردن، حملة بعنوان “خليك واعي”، تتعلق بالتشغيل الآمن لأنظمة التهوية والتكييف للمباني والأماكن العامة وتطبيق معايير السلامة العامة والوقائية في فترة الجوائح.

وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي، في بيان اليوم الاثنين إن الحملة تأتي للمشاركة في مواجهة الأوبئة المختلفة بما فيها فيروس كورونا المستجد، وتسعى النقابة من خلال الحملة الى التخلص الآمن من مخلفات الاقنعة والقفازات المعدة للاستخدام لمرة واحدة عن طريق سلسلة من الفيديوهات والنشرات التوعوية.

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