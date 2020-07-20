محكمة صهيونية تحكم بالسجن 19 عاما على أردني بتهمة “الارهاب”

صادقت المحكمة المركزية الاسرائيلية في بئر السبع، اليوم الاثنين،على الاتفاق الذي تم بين النيابة ومحامي الدفاع عن المواطن الاردني طاهر خلف، الذي ادين بجريمة الشروع في القتل العمد وارتكاب عمل ارهابي والتسبب في اضرار خطيرة والحاق الاذى بغواصيْن على خلفية قومية متطرفة في تشرين ثان نوفمبر عام الفين وثمانية عشر في البحر الأحمر، وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة عشر عاما والزمته بدفع تعويضات بقيمة مائتين وخمسين الف شيكل للغواصيْن الإسرائيليين.

وكان المدان قد استغل تاشيرة الدخول الى اسرائيل بهدف العمل كي ينفذ عملية عدائية “ليرتقي شهيدا” بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، وفي الموعد المذكور قام بضرب الغواصين بمطرقة حديدية من اجل قتلهما.

وقالت المحكمة ان الجرائم التي ارتكبها المدان هي قاسية للغاية اذ اراد قتل غواصين في الميناء لكونهما يهوديين إسرائيليين، فبجرائمه تسبب في المساس بامن الدولة وبسادتها وبقدسية روح الحياة والانسان.