مجموعة “شيفرون” الامريكية تستحوذ على شركة “نوبل إنرجي” موردة الغاز الاسرائيلي للاردن

أعلنت مجموعة “شيفرون” الأميركية، اليوم الاثنين، الاستحواذ على شركة الطاقة نوبل إنرجي مقابل 5 مليارات دولار.

ووفقا لسعر إغلاق سهم شيفرون الجمعة الماضية وبنود الصفقة، فإن مساهمي نوبل يحصلون على 0.1191 سهم من أسهم شيفرون مقابل كل سهم من أسهم نوبل، وفقا لمسؤول مشارك في الصفقة.

ويقع مقر شركة نوبل إنرجي، التي تورد الغاز الاسرائيلي للاردن، في هيوستن بولاية تكساس وتعمل في أنحاء مختلفة من العالم، وتعمل مع السوق الإسرائيلي منذ حوالي 20 عاما وكانت مسؤولة مع شركة التنقيب ديليك الإسرائيلية عن العثور على جميع احتياطيات الغاز قبالة سواحل إسرائيل، سابقا يام تطيس، وتمار ولفيتان في الوقت الحاضر.

وتمتلك الشركة حيازات مختلفة في خزانات الغاز وهي أيضا شريك لشركة ديليك في خزان أفروديت القبرصي. مثل بقية قطاع الطاقة، عانت نوبل إنرجي من انخفاضات قوية في أسعار النفط في العام الماضي.

وسوف يرمز دخول شيفرون إلى إسرائيل إلى حقبة جديدة في السوق بحضور واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم، والتي ستصل إلى شركة التنقيب ديليك في حيازة خزانات الغاز. واستحوذت مجموعة ديليك في نهاية 2019 على أصول نفط شيفرون في بحر الشمال، بقيمة 1.65 مليار دولار ما كان قد يشكل إمكانية إفلاس ديليك في حينه.

وتم اكتشاف حقل لفيتان على بعد 130 كيلومترا إلى الغرب من مدينة حيفا المطلة على البحر المتوسط في عام 2010. وتشير التقديرات إلى أنه يحتوي على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 34 مليون برميل من المتكثفات.

وفي العام 2018 أبرمت شركة نوبل وشركة ديليك الاسرائيلية صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة “دولفينوز” المصرية لمدة عشر سنوات لتزويد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويقدر احتياطي الغاز في حقل تمار الذي بدأ الإنتاج فيه عام 2013 بحوالي 238 مليار متر مكعب.

وتأمل إسرائيل أن تساعدها احتياطاتها من الغاز على تقوية الروابط الاستراتيجية في المنطقة وإقامة علاقات جديدة مع التركيز على السوق الأوروبية.