من وحي ثورة 23 تموز / يوليو

تموز عاد وغاب القائد البــــــــــــطلُ

ولم تعد بعده الاوضاع تحتمـــــــــــلُ

لكنـــــــــــه أجــــــلٌ الله قــــــــــدره

مهما تعاقبت الايام والمهـــــــــــــــلُ

خمسون عاماً مضت بعد الرحيل فلا

ظلام ليل مضى أو اشرق الأمـــــــلُ

قد كان يوقد شوقاً في جوارحــــــــنا

لوحدة أوصدت من نيلها السبـــــــــلُ

كان الزعيم نزيها مؤمناً ورعـــــــــاً

ما شاب سيرته عيب ولا خـــــــــللُ

والشعب ما زال مفتوناً بسيرتــــــــه

وسحر صوت له الاحرار تمتثــــــلُ

فآثر البعض أن يمضي بلا خجـــــل

ويستعين بمن بالمكر قد جبلــــــــوا

فقاوموه بخبث لا حدود لــــــــــــــه

وناصبوه عداءً ما له مثــــــــــــــــلُ

وبعدما غاب قد ضلت مراكبنـــــــا

وقادها الجهل والاخفاق والفشـــــلُ

وقد شربنا كؤوس المر من زمــــــر

اصابها الجهل والاوصاب والخبـــلُ

خانوا المبادئ والاخلاق في صــلفٍ

من اجل مال وكرسي بهـــــــــا زللُ

ماذا نقول وبعض القوم قد جعلــــوا

من العدو صديقاً ماله بـــــــــــــدلُ

والمهد بالأسر والاقصى يدنســــــه

جند العدو وأهل الدار قد قتـــــــلوا

لا المال ينفع من باعوا ضمائرهــم

واستفحلت بهم الاوهام والعــــــــللُ

ومن يقاوم محتلاً ومغتصبـــــــــــاً

فهو الذي بأبي الاحرار يتصـــــــلُ

ومن يوالي عدواً سوف يلعنـــــــــه

الله والشعب والتاريخ والرســـــــلُ

عد يا جمال مياه النيل في خطــــــر

مياهه لذوي الاطماع تنتقـــــــــــلُ

يا نيل أين الذي ضحى بصحـتـــــه

كي لا يرى حوله الاخوان تقتتــــلُ

ما بال موجك غضباناً ومنزعجـــاً

كأنه من دواعي الحال ينســــــــدلُ

وخاطبتني مياه النيل قائــــــــــــلة

والموج يجري حزيناً ساده الخجـلُ

إني أتوق الى عهد يعــــــــــــود به

مجد الى العرب تحذو حذوه الـدولُ

متى يعود وروح الفخر تمـــــــــلؤنا

والبؤس يمضي وهذا الجرح يندملُ

عهد به ارتفعت رايات وحدتنـــــــا

والشعب كان به يزهو ويحتفـــــــلُ

يا خالد الذكر فالأحـــــــــرار قاطبة

على طريقك بالأرواح ما بخــــــلوا

يقاومون وعين الله تحرسهـــــــــــم

فهم أباة بنار الثأر قد صقـــــــــلوا

قد كنت خير زعيم في مواقفــــــــه

بوصفه تعجز الألفاظ والجمــــــــلُ

وأمة انجبت هذا الزعيم لهــــتـــــــا

يوم تعاد به امجادهـــــــــــــا الاولُ

فالخالدون نجـــــــوم بالسمــــاء وإن

يوما به لرحاب الله قد رحلــــــــــوا

اني أرى الليل مزهواً يبشـــــــــرنا

بنور فجر يليه النصر والجـــــــذلُ

والارض بالنصر ازدانت مرابعـــها

ولم يعد لعدو فوقها ثقــــــــــــــــــلُ

فلن نكل ولن تخبو عزائمـــــــــــــنا

مهم استبد طغاة العصر او فعـــلوا

مهما استبد طغاة العصر ان لنـــــــا

يوماً تعود صياصيهم لنا نفـــــــــلُ

تموز عاد حزيناً لا تفارقـــــــــــــــه

ذكرى الذين هموم الشعب قد حملوا

والله نسأل ان نلقاه ثانيــــــــــــــــــة

وقد تبددت الاحزان والعـــــــــــــللُ

يوليو / 2020