وزير الداخلية الاسرائيلي يحذر من أن يلقى نتنياهو مصير رابين ويطلب من رئيس جهاز الشاباك تعزيز اجراءات الامن حوله
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جرينتش+2 01:17
ترامب يقدم ليبيا هدية لأردوغان مقابل دعمه لمواجهة الوجود الروسي في البحر المتوسط​​،

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