الاعلان عن حالتي كورونا في العناية الحثيثة بمستشفى الأمير حمزة

قال مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان، اليوم الاثنين، إنّ مصابَين بفيروس كورونا المستجد، موجودان في قسم العناية الحثيثة (ICU) داخل المستشفى.

وأضاف الخشمان، لقناة “المملكة”، أنّ المصابين المتواجدين في قسم العناية الحثيثة هما مواطن أردني، وآخر عراقي، وأن ضعهما مستقر، إذ وُضع لهما جهاز خاص بالأكسجين.

وبين أنّ 35 مصابا بالفيروس، داخل المستشفى قيد العلاج، وأنّهم موجودون في قسم خاص داخل حرم المستشفى، يتلقون العلاج والعناية.

وسجل في الأردن 1218 إصابة بفيروس كورونا، بحسب آخر تحديث للوضع الوبائي الصادر امس الأحد، عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.