وزير الداخلية الاسرائيلي يحذر من أن يلقى نتنياهو مصير رابين ويطلب من رئيس جهاز الشاباك تعزيز اجراءات الامن حوله
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد شفاء حالتين، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1218

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