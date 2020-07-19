القائد زياد النخالة: الحياة موازين قوى وليست مفاوضات.. فالمقاومة كسرت الخطوط الحمراء في المواجهة مع العدو
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جرينتش+2 03:38
الرئيس الأسد وعقيلته يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب بعد فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم أمام الناخبين

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