اتفاقية لتوفير خدمات انترنت ونظام إدارة وتتبع لتكسي المطار

وقعت مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وشركة المازور للحلول الالكترونية، اليوم الاحد، اتفاقية لتوفير خدمات خاصة بمكتب تكسي المطار.

واشارت المؤسسة في بيان اليوم الاحد، الى ان الاتفاقية تتضمن توفير خدمة الانترنت لجميع سيارات التكسي الداخلة ضمن الاتفاقية والبالغ عددها 228 سيارة، ونظام إدارة وتتبع “جي بي اس”، وشاشات إعلانية.

واوضحت المؤسسة ان الاتفاقية تنص على إعداد وتجهيز مكتب حجز لمركبات التكسي، بالإضافة إلى وضع إعلانات خارجية على سيارات تكسي المطار.

كما تتضمن الاتفاقية خدمات طلب وحجز تكسي المطار عن طريق تطبيق ذكي يتم تنزيله على الأجهزة الخلوية، بحيث يسمح بالحجز المسبق للسيارة وموقع الحجز والتسعيرة، مع بيان صورة السائق ورقم السيارة المراد حجزها. ويتم بحسب الاتفاقية إعطاء بطاقات دور للمسافرين القادمين الى قاعات الوصول في المطار، بالإضافة الى إرسال رسائل ترحيبية ودعائية وتحذيرية لهم، فور وصولهم الى مطار الملكة علياء الدولي.

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