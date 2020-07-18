وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء حالة ووفاة اخرى، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى 1214

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1214.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة سجلت لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الولايات المتحدة الأميركيّة).

كما سجلت حالة وفاة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة، تبلغ من العمر 70عاماً، وهي تعاني من أمراض عديدة مزمنة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 11 حالة.

ولفت الموجز إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الملكة علياء، إضافة إلى إجراء 7155 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 507217 فحصاً.

وأكدت وزارة الصحّة أهميّة استخدام تطبيق “أمان” الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، وقد أدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصّي الوبائي إلى جميع مخالطي هذه الحالات.

وأشارت إلى أهميّة استخدام تطبيق “صحتك” الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

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