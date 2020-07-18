عودة 175 أردنيا من سوريا اليوم، وآخرين من فلسطين الثلاثاء المقبل

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز أن عودة المواطنين الأردنيين من الأراضي الفلسطينية ستبدأ صباح الثلاثاء المقبل.

وقال في تصريح لوكالة بترا اليوم السبت إن نحو 175 أردنيا سيعودون إلى المملكة من سوريا عبر معبر جابر – نصيب الحدودي بعد تأمين عودتهم، مشيرا إلى اتمام إجراءات نقلهم من الحدود السورية إلى الأردنية.

ولفت الفايز إلى تأمين عودة أكثر من 50 مواطنا أردنيا من العراق مساء امس، وكذلك قرابة 750 شخصا من السعودية، في إطار جهد وطني متكامل بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بالمملكة.

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