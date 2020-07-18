ضبط فتاتين خالفتا تعليمات الحجر المنزلي في اربد

أوضح رئيس فرق التقصي الوبائي في محافظة اربد، الدكتور علي الزيتاوي، أنه قد تم أمس الجمعة وأول أمس الخميس، ضبط فتاتين عشرينيتين خالفتا تعليمات الحجر المنزلي في واقعتين منفصلتين.

وقال الزيتاوي لوكالة (بترا)، اليوم السبت، إنه تم متابعة الفتاتين، وإعادتهما للحجر المنزلي بعد أن كشفت الإسوارة عن قيامهما بمخالفة تعليمات الحجر المنزلي بفك كل منهما للإسوارة المثبتة في يدها، وهو ما أعطى إشارة للأجهزة الأمنية التي عملت على ملاحقتهما وضبطهما.

وأشار إلى أنه تم ربط الفتاتين بتعهدات خطية بعدم محاولة مخالفة تعليمات الحجر المنزلي، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتحويلهما للمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مؤكداً أن مهمة فرق التقصي الوبائي متابعة الوضع الوبائي وأي مخالفات تصدر عن المحجور عليهم بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية والأجهزة المعنية.

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