لا جديد تحت الشمس اللبنانية.. البطريرك الراعي يعيد اليوم انتاح حرب البطريرك صفير على حزب الله بالامس
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جرينتش+2 12:56
تصفير معارضة الخارج من اجل وطن اقوى

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