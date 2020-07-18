لا جديد تحت الشمس اللبنانية.. البطريرك الراعي يعيد اليوم انتاح حرب البطريرك صفير على حزب الله بالامس
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جرينتش+2 12:56
تركي الفيصل يكشف ان الشاه اعلن الثورة البيضاء والإصلاح الزراعي مخافة تأثير المد الناصري على الشعب الايراني

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