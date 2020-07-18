وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء حالة ووفاة اخرى، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي الى 1214
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جرينتش+2 10:09
“العمل الإسلامي” يهنئ جزائر باستعادة رفات قادة المقاومة

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