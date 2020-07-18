الأمن يوضح ملابسات مقتل فتاة على يد والدها



قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كل ما ينشر فيما يتعلق بالفتاة التي قتلت على يد والدها قبل أيام، وأنه كان بسبب تقديم شكوى بالعنف الأسري لدى حماية الأسرة، غير صحيح، حيث أنها لم يسبق وأن راجعت أو تقدمت بأي شكوى بهذا الخصوص.

وأكد الناطق الإعلامي، في بيان اليوم السبت، أن الفتاه كان قد تم التحفظ عليها سابقاً على إثر قضية أخرى لا علاقة لها بالعنف الأسري، مشيراً إلى أن القضية باتت الآن لدى القضاء للنظر فيها.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى عدم نقل أو تداول منشورات وأخبار غير صحيحة دون التأكد منها احتراماً للمتوفاة ولخصوصية التحقيقات.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أوضح في بيان سابق، أنه وقبل يومين ورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة البلقاء بوجود اعتداء على فتاة أربعينية من قبل والدها في منطقة عين الباشا، وأنه تم التحرك إلى المكان حيث تبين أن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة أداة راضة مما أدى إلى وفاتها على الفور وتم ضبط الفاعل وإحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات معه.

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