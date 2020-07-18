اجواء صيفية عادية ‏اليوم وارتفاع ملموس على الحرارة غداً

تسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة يومي الاحد والاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتصبح الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 39 – 29، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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