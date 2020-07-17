تهجم مجموعة مسلحة على محل خضار في خلدا بعمان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام مجموعة من الاشخاص بالتهجم على محل لبيع الخضار في منطقة ام السماق والحاق اضرار مادية بالمحل، حيث قام احدهم باطلاق عيارات نارية، اثناء ذلك.

واضاف الناطق الاعلامي انه على الفور وصلت احدى دوريات النجدة للمكان، حيث اطلق مسؤول الدورية عيارات نارية في الهواء، وقام بتفريق الاشخاص .

وأكد انه لم تسجل اية اصابات في الحادثة، وفتح تحقيق وجرى ضبط احد الاشخاص المشاركين وبالتهجم، والعمل جارٍ لتحديد هوية باقي الاشخاص المتهجمين وضبطهم والاسلحة التي كانت بحوزتهم