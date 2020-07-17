بعد نشرها تغريدة “التجهيز للموت”.. شقيقة المعتقلة السعودية لجين الهذلول تثير المخاوف حول مصيرها

أثارت تغريدة نشرتها علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، على صفحتها بتويتر المخاوف بشأن مصير أختها المعتقلة في سجون السعودية منذ أكثر من 3 سنوات.

وكتبت علياء أن لجين لم تتواصل مع العائلة منذ شهر، وخلال الأشهر الأخيرة السابقة كان تواصلها متقطعا.

وتساءلت في تدوينتها “هل بدؤوا تجهيزها للمــوت ثم تسليمها لتموت بين أيدينا ويتخلصوا من مسؤولية قتلها ؟”.

وتعهدت علياء بعدم السكوت أمام ما تعانيه أختها، وقالت : ” لن نسكت حتى بعد وفاتها” مما أثار مخاوف جدية بشأن صحة لجين.

ولا تزال لجين الهذلول خلف قضبان السجن في بلادها، على خلفية تهم يقال إنها مرتبطة بنشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش الحقوقيتان قد دعتا السلطات السعودية إلى السماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المملكة لإجراء تحقيق مستقل بعد تقارير أشارت إلى تعرض لجين للتعذيب.

وقالت منظمة العفو في بيان سابق إنها تلقت شهادات بشأن أعمال تعذيب وإساءة معاملة الناشطات اللائي جرى توقيفهن في مايو 2018.

يذكر أن السلطات السعودية قد اتهمت الناشطات بـ”النشاط المنسق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة”، فيما وصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن “خائنات” و”عميلات”.

ودعت أكثر من 30 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وكندا وأستراليا، الرياض إلى الإفراج عن الناشطات اللواتي تعرض بعضهن لمضايقات في سجنهن.