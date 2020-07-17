البيان الختامي للملتقى العربي.. متحدون ضد صفقة القرن وقرار الضم

وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء حالتين، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1209
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