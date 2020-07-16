وضع إشارة الحجز التحفظي على اموال عدد من الشركات



عمان 16 تموز (بترا) نفذ مركز ايداع الاوراق المالية الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة، لعدد من الشركات، تنفيذا لقرار محكمة بداية عمان بناء على دعوى اقامها البنك الاهلي الأردني.

ووضع المركز اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مناجم الفوسفات الاردنية، شركة الابيض للأسمدة والكيماويات،الشركة العربية للتعدين ،شركة جافكو البحرين،شركة فينشر كابيتال بنك، شركة حقل البحر للتجارة ،شركة الفارس للاستثمار والصناعة .



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