وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 3 حالات، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1206

عمان 16 تموز (بترا) – أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، واحدة منها محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1206.

وتوزعت الحالات الخمس الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: حالة محليّة في محافظة العاصمة، يتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب الإصابة، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم، و4 حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من الكويت، و1 من اليمن، و1 من السعوديّة).

وأشار الموجز إلى تسجيل 3 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 9050 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 492161 فحصاً.

ونوهت الوزارة إلى استمرار الوضع الوبائي الحالي بمستوى (معتدل الخطورة)، بعد تسجيل حالة إصابة محليّة اليوم، وبالتالي لا يتمّ الانتقال إلى مستوى منخفض الخطورة إلّا في حال مرور عشرة أيّام متتالية دون تسجيل إصابات محليّة.

كما جددت الوزارة التأكيد على ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، واستخدام تطبيق “صحتك” أيضا والذي يوفّر معلومات وإرشادات صحيّة ووقائية مهمّة.

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