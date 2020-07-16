“هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي” تواصل الاعتماد الخاص لبعض التخصصات

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات المحاسبة برنامج البكالوريوس، وإدارة الاعمال، برنامج البكالوريوس، والأعمال والتجارة الإلكترونية، برنامج البكالوريوس، ونظم معلومات إدارية برنامج البكالوريوس، وإدارة الأعمال برنامج الماجستير، ومحاسبة وتمويل، برنامج الماجستير، في جامعة عمان الأهلية.

كما أقر المجلس في جلسة عقدها اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة، برئاسة الدكتور ظافر الصرايرة، معايير الاعتماد الخاص لتخصص، الفقه المالكي، برنامج البكالوريوس. ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لكل من التخصصات الآتية، علوم التمريض- الرعاية الأولية، برنامج الماجستير، في جامعة عمان الأهلية، وتكنولوجيا التخدير والإنعاش، برنامج البكالوريوس، في جامعة الإسراء، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، الرياضيات برنامج البكالوريوس في جامعة الزيتونة الأردنية.

كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص، الرياضيات، برنامج الماجستير في جامعة الزيتونة، والاعتماد الخاص الأولي لتخصصي العلاج الطبيعي برنامج البكالوريوس في جامعة جرش والفقه المالكي برنامج البكالوريوس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

وقرر المجلس، تثبيت الطاقة الاستيعابية العامة لكلية الزرقاء التقنية المتوسطة/كلية جامعية متوسطة، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية القادسية.

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