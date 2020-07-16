وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 3 حالات، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1206
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في ثالث حكم ضد ابناء “علي بابا”.. السجن 10 سنوات بحق أويحيى وسلال رئيسي الوزراء السابقين بالجزائر

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