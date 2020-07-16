شمس ساطعة واجواء حارة نسبيا اليوم الخميس وغدا وبعده

يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.