زوج سلاف فواخرجى يدافع عن لقطة مثيرة لها بمسلسل «شارع شيكاغو»

أثار البوستر الدعائى لمسلسل “شارع شيكاغو” حالة من الجدل؛ بسبب صورة تجمع بطلى المسلسل سلاف فواخرجى، ومهيار خضور، ظهرا فيها فى وضع رومانسى، وكأنهما يُقدِمان على تقبيل بعضهما.

ونالت الفنانة سلاف فواخرجى هجوما كبيرا بسبب تلك الصورة من رواد السوشيال ميديا، ما دفع زوجها وائل رمضان للرد على تلك التعليقات على حسابه الشخصى بإنستجرام: بالقول: موفقة سولاف الغالية.. واللى من جوا وسخ بشوف الوساخة ولو بالأراضى المقدسة”.

وأعادت سلاف فواخرجى نشر بوست زوجها وعلقت كاتبة: “شكرا وائل.. شكرا حبيبى.. كبير بعيونى وبقلبى.. وكل يوم أكتر من قبله”.

مسلسل “شارع شيكاغو” كان من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان الماضى، وتم تأجيله لـ26 يوليو الجارى، نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وهو من بطولة كل من: سلاف فواخرجى، مهيار خضور، شكران مرتجى، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النورى، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبد العزيز.