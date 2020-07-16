العضايلة يهنئ وكالة بترا بعيد تأسيسها

هنأ وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة أسرة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعيد تأسيسها الحادي والخمسين، الذي يصادف اليوم الخميس الموافق للسادس عشر من تموز.

وقال العضايلة،خلال لقائه مدير عام الوكالة ومدراء المديريات الصحفية والإدارية، اليوم الخميس، إن ” بترا” تميزت طوال سنواتها التي تجاوزت الخمسين عاما، بأنها محطة لتخريج الكفاءات الصحفية المتميزة على مستوى الوطن العربي والعالم، مشيدا بإسهاماتها الكبيرة في نقل الحقيقة ورسالة الدولة الأردنية بأبهى صورها.

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