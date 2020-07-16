العضايلة: استئناف عمل مطاراتنا في الاسبوع الاول من الشهر المقبل للتواصل مع دول “القائمة الخضراء”

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اليوم الخميس، إنّ استئناف عمل المطارات خارجيا، قد يكون في الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر المقبل، .

وأضاف العضايلة، لقناة “المملكة”،أن عمل المطارات سيكون أمام الرحلات القادمة من دول القائمة الخضراء، أي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وقد يزيد عددها عن 10 دول في الأيام المقبلة، مرجحا أن تكون “النمسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص، هونغ كونغ، وتايلاند” دول خضراء، ويتم التعامل معها.

وأشار إلى أنّ الدول الخضراء قد تنقص؛ لأن الوباء ما زال ينتشر، مؤكداً أنّ الأولوية في العودة للأردنيين المقمين في الدول التي سيسمح لها أو أي أردني مكث فيها لمدة 14 يوما بدون الخضوع لحجرٍ صحيّ، ولكن عليه ان يحضر فحص فيروس كورونا قبل 3 أيام من الوصول.

وبين أن “هناك شروطا تعمل وزارة السياحة والصحة والمطار عليها، منها: أين سيقيمون، وكيف سنتتبعهم؟ قد يكون هناك فحوص عشوائية للقادمين من تلك الدول”.

ولفت العضايلة، النظر إلى أنّ هناك بعض الإجراءات المتعلقة بشروط ومعايير التقييم الصحي المعتمدة من وزارة الصحة، عند إعادة عمل المطار، كما سيكون تنسيق مع الدول التي سيكون بيننا وبينها رحلات جوية.

“نأمل أن تكون دول الخليج من المناطق التي تصل إلى الخضراء، لكن في التصنيف الدولي حتى الآن لم نرَ ذلك، والدول العربية والأجنبية التي ما زال الوباء غير مسيطر عليه ما زال القادمون يخضعون للحجر 14 يوما” ،وفق العضايلة.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي محليّا، قال العضايلة: “عندما ننتقل إلى المرحلة الخضراء، أو منخفض الخطورة، سنلغي جميع أشكال الحظر.

وأضاف: لا نزال في مستوى معتدل الخطورة بعد تسجيل إصابة محليّة الثلاثاء؛ لذلك فإن الإجراءات الحكوميّة في هذه المرحلة ستبقى كما هي، بما فيها حظر التجول بعد الساعة 12 من منتصف الليل.