السيسي: الجيش المصري هو الأقوى في المنطقة ويمكنه تغيير المشهد بشكل سريع وحاسم في ليبيا/ فيديو

وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 3 حالات، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1206
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