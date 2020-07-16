أمانة عمان تُرجّح منع فتح حظائر بيع الأضاحي عشية العيد

رجحت مصادر في أمانة عمان الكبرى لصحيفة ”الغد”، اليوم الخميس، عدم السماح بفتح حظائر بيع الأضاحي أو الأسواق الشعبية.

كما أبلغ وزير الصحة سعد جابر، في كتاب موجه إلى وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، بعدم الموافقة على فتح الأسواق الشعبية ومنع إقامتها “منعا باتا”، وتلقت أمانة عمان نسخة من الكتاب اليوم الخميس.

بدوره، قال نائب نقيب الأطباء البيطريين، المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية بأمانة عمان، الدكتور يسار الخيطان، إن “التخوف من تنظيم أسواق لبيع الأضاحي، يكمن في أنها أماكن لتجمعات هائلة من الاهالي وبالتالي يكون من الصعب الحد من عدد المواطنين المقبلين على شرائها”.

وأوضح الخيطان أنه من الصعوبة البالغة تحقيق التباعد الجسدي بين المواطنين في مثل هذه الأسواق، والأمانة بدورها لا يغيب عنها هذا العامل.

وشدد الخيطان، على أن هناك مسالخ مصرح لها من قبل الأمانة بذبح الأضاحي، مثل مسلخ أمانة عمان ومسلخ الماضونة إضافة إلى الجمعيات الخيرية وتكية أم علي وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات بيع وذبح الأضاحي للمواطنين.