صيف بلا مغتربين عائدين. تأجيل إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الخارجية لما بعد مطلع ايلول المقبل

أكدّ وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة لم تعين تاريخا محددا لفتح المطارات أمام الرحلات القادمة من الدول الخضراء، أي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة.

وأشار العضايلة في تصريحات لوكالة (بترا) اليوم الاربعاء، إلى أنّ الحكومة تدرس بعناية آليّة فتح المطارات مع الدول الخضراء الشهر المقبل، مبينا أن عددها لن يتجاوز 10 دول، وسيتّم إعلانها بعد الانتهاء من استكمال الدراسة حول مدى مطابقة الوضع الوبائي فيها لشروط ومعايير التقييم الصحي المعتمدة من وزارة الصحة، منوها إلى أن قائمة هذه الدول قد تتغير بحسب مستجدات الحالة الوبائية فيها.

وأضاف أنه سيسمح للأردنيين والزوّار الأجانب المقيمين في الدول ذات الوضع الوبائي منخفض الخطورة أو الذين يمكثون فيها لمدة أربعة عشر يوما، بدخول الأردن دون الخضوع لحجرٍ صحيّ، لكن بموجب مجموعة من الشروط سيتّم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي محليّا، قال العضايلة إنّ المملكة لا تزال في مستوى معتدل الخطورة بعد تسجيل إصابة محليّة يوم أمس الثلاثاء، “إذ كنّا على أعتاب الانتقال للمرحلة الخضراء التي تتطلب عدم تسجيل إصابات محليّة لمدة عشرة أيام متتالية وفق مصفوفة ومراحل التعامل مع الوباء”، ولذلك الإجراءات الحكوميّة في هذه المرحلة ستبقى كما هي بما فيها حظر التجول بعد الساعة 12 من منتصف الليل، مع استمرار إغلاق بعض القطاعات ومنع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً.

وقال: كنا نتوقع أن فتح المطارات سيكون في بداية الشهر القادم، لكنني أعتقد أنه لن يكون في بداية الشهر القادم .

وحول التحذير من موجة ثانية للجائحة، أكد العضايلة ان الأردن ليس بمعزل عن دول العالم، مبينا أن الخطر ما زال موجودا رغم تسجيل عدد محدود من الإصابات المحلية خلال الفترة الأخيرة، داعيا الجميع للالتزام بإجراءات الوقاية العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الأردن رحّب باستقبال المرضى من الدول العربية الشقيقة، خصوصاً أنّ الكوادر الطبيّة الأردنيّة تمتع بثقة كبيرة من قبل الأشقاء في الدول العربية، إذ أن مستوى أطباء الاختصاص لدينا يضاهي مستواهم في دول متقدمة.

وأكدّ أن الأردن يعتبر من أفضل دول العالم في مجال السياحة العلاجية، مشيرا في هذا الصدد إلى النموذج الأردني الذي قدمته الكوادر الطبية في التعامل مع جائحة كورونا، والذي ساهم في زيادة الطلبات والحالات الراغبة من الدول العربية في تلقي العلاج بالمملكة.

ولفت العضايلة إلى وجود مديرية خاصة بالسياحة العلاجية في وزارة الصحة تعمل على مراقبة التشريعات، ومستوى الخدمات المقدمة ولوائح الأسعار للمرضى القادمين من الخارج، مما ساهم في تعزيز ثقتهم بمستشفياتنا.

وكان فريق من الوزراء والأجهزة المعنية قد ناقش، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إجراءات السلامة العامة والوقاية الواجب اتباعها في حال أُعيد فتح المطارات خارجيا، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر لقناةـ “المملكة”، إن إعادة عمل المطارات سيكون مع الدول التي حالتها الوبائية أفضل من حالة الأردن، ووضعها الوبائي عند مستوى “منخفض الخطورة”.

وأوضح المصدر أن اجتماع اليوم لا يعني أن إعادة فتح المطارات ستكون خلال شهر تموز/يوليو الحالي، مرجحا تأجيل القرار لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.

وأضاف أن الدول المقاربة للاردن في الوضع الوبائي محدودة، حيث إنّ الأردن يعمل للحفاظ على الوضع الصحي داخليا؛ لعدم انتشار فيروس كورونا.

وكانت هيئة الطيران المدني قد دعت امس الثلاثاء، كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة إلى اجتماع لمناقشة إجراءات إعادة فتح المطارات أمام حركة الطيران الخارجي.

وبينت الهئية، أنها ستعرض خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، محاور دليل الالتزام بتعليمات الصحة العامة المؤقته لشركات النقل الجوي التي تخص فيروس كورونا المستجد؛ لمنع انتشاره في قطاع الطيران.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة لإعادة فتح المطارات أمام السياحة العلاجية نهاية الشهر الحالي.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، كان قد أعلن الأحد 5 تموز/يوليو 2020، أن “الحكومة تستعد لفتح المطارات للرحلات الدولية بشكل محدود نهاية الشهر الحالي لدول لا تزيد خطورة عن الأردن”، في إشارة إلى الوضع الوبائي في هذه الدول بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، السبت 4 تموز/يوليو 2020، ضرورة وجود بروتوكول يعالج فتح المطارات، وعودة المجال أمام السفر الخارجي، إذا كان هناك قرار بفتح المطارات.

الحكومة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.