القبض على 4 مسلحين بأسلحة نارية روّعوا مواطنين في الزرقاء

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وردت معلومات لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول قيام مجموعة من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية بترويع المواطنين والسكان في احدى مناطق مدينة الزرقاء وبحوزتهم اسلحة نارية وادوات حادة، حيث تحركت قوة مشتركة للمكان لضبط اولئك الاشخاص وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

واضاف الناطق الاعلامي انه لدى وصول القوة الأمنية تبين أنهم اختبأوا بأحد المنازل في المنطقة، حيث جرت مداهمتهم والقي القبض على أربعة أشخاص جميعهم من ذوي الأسبقيات، وضبطت بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية ومجموعة من الأدوات الحادة ومواد مختلفة يُعتقد بأنها مسروقة، وبوشرت التحقيقات معهم.