الصيف يعزز جضوره.. أجواء مرتفعة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً خلال اليومين المقبلين في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فتراتوتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 20، وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 24، وفي الأغوار الشمالية 40 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 30، وفي البحر الميت 41 – 30، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة