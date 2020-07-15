الحكم ببطلان نتائج انتخابات نادي الوحدات العام الماضي



صادقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الإدارية، ببطلان نتائج انتخابات نادي الوحدات التي جرت العام الماضي، بعد شكوى سابقة تقدم بها رئيس النادي السابق يوسف الصقور، والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي.

وأعلن الأمين العام لوزارة الشباب الدكتور حسين الجبور لوكالة (بترا ) اليوم الاربعاء، أن الوزارة ستصدر خلال الساعات المقبلة بيانا صحفيا لتوضيح الخطوة التالية، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات.

وقال: ” ننتظر وصول كتاب خطي من المحكمة بشأن القرار، تمهيدا لبدء الاجراءات القانونية “.

وكان رئيس نادي الوحدات الحالي بشار الحوامدة تغلب في الانتخابات الاخيرة على الرئيس السابق يوسف الصقور بفارق تسعة أصوات فقط، ليتقدم الاخير بشكوى يدعي فيها وجود تجاوزات خلال عملية الانتخابات، لتعلن المحكمة اليوم بطلان نتائج الانتخابات.

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