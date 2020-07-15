“أمن الدولة” ترد دفوعات وكلاء الدفاع “بقضية التبغ”وتؤجل الدعوى للأربعاء المقبل

أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، قرارا بالرد على كافة الدفوعات والاعتراضات المقدمة من وكلاء الدفاع في قضية “التبغ” والتي سبق أن أثيرت في جلسة سابقة.

وقد أجلت المحكمة النظر في الدعوى إلى يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب بعض وكلاء الدفاع لتقديم باقي الإفادات الدافاعية وقوائم البينات الدفاعية.

وعقدت الجلسة العلنية، بعد احضار المتهمين إلى المحكمة، برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة وعضوية الرائد العسكري القاضي صفوان الزعبي وحضور ممثل النيابة العامة القاضي العسكري أمجد تادرس.

وبحسب المحكمة، فإنّ الإفادات الدفاعية قدمت للمحكمة من المتهمين بصفاتهم الشخصية، وبصفاتهم ممثلين عن الشركات المتهمة.