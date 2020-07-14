وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1198
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هيئات حقوقية وانسانية تطالب السلطات الامريكية بالافراج عن مفيد مشعل بعد اصابته بفيروس كورونا في السجن

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