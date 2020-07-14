المجلس القضائي يجري تشكيلات وتنقلات بين القضاة الشرعيين

قرر المجلس القضائي الشرعي، اليوم الثلاثاء، إجراء التشكيلات القضائية والتنقلات لعدد من القضاة الشرعيين في مختلف المحاكم الشرعية في المملكةن اعتبارا من 26 تموز المقبل.

وتشمل هذه التنقلات:

1_ نقل فضيلة الشيخ خالد رضوان منور الوريكات رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية عضوا في المحكمة العليا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

2_ نقل فضيلة د. سامر مازن القبج عضو المحكة العليا الشرعية وتعيينه رئيسا لمحكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

3_ نقل فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله القاضي الشرعي في محكمة المفرق الشرعية/ القضايا عضوا في محكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

4_ نقل فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات القاضي الشرعي في محكمة العقبة الشرعية عضوا في محكمة استئناف معان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

5_ نقل فضيلة الشيخ د. طايل سليمان خليل الرحامنه القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

6_ تعيين فضيلة الشيخ محمد احيا فرحان العواد القاضي في محكمة عمان الشرعية/ التوثيقات مساعدا للمدعي العام الشرعي الاول في محكمة استئناف عمان الشرعية.

7_ نقل فضيلة الشيخ محمد عبدالحافظ فلاح غنانيم القاضي الشرعي في محكمة العارضة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة السلط الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات وفضيلة الشيخ فواز محمد احمد مشاهره وتكليفه بالاعمال الادارية بالاضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.

8_ نقل فضيلة الشيخ امين عبدالكريم يوسف العلاوين القاضي الشرعي في محكمة زي الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عمان الشرعية/القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية بدرجته وراتبه الحاليين.

9_ نقل فضيلة الشيخ د.زيد احمد عبد الزعبي القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة وادي السير الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين.

10_ نقل فضيلة الشيخ نزار ياسر دايج الخرشه المدعي العام للمحاكم الشرعية في محافظتي معان والعقبة قاضياً شرعياً في محكمة العقبة الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات بدرجته وراتبه الحاليين.

11_ نقل فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكية القاضي الشرعي في محكمة عمان الشرعية/القضايا قاضياً شرعياً في محكمة زي الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

12_ نقل فضيلة الشيخ ايمن عبدالكريم حسين بني يونس القاضي الشرعي في محكمة بني كنانه الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة جرش الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه بدرجته وراتبه الحاليين.

13_ نقل فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه القاضي الشرعي في محكمة جرش الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية/التوثيقات بدرجته وراتبه الحاليين.

14_ نقل فضيلة الشيخ فواز محمد احمد مشاهره القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة العارضة الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

15_ نقل فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة القاضي الشرعي في محكمة بني عبيد الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة كفرنجه الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

16_ نقل فضيلة الشيخ سفيان مصطفى عبدالرحمن ربابعه القاضي الشرعي في محكمة كفرنجه الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عجلون الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ د. يوسف عليان احمد درادكه بدرجته وراتبه الحاليين.

17_ نقل فضيلة الشيخ د. يوسف عليان احمد درادكه القاضي الشرعي في محكمة عجلون الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة بني عبيد الشرعية للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة بدرجته وراتبه الحاليين.

18_ تعيين فضيلة الشيخ بركات سعدي محمد ابوتايه القاضي الشرعي في محكمة الجفر الشرعية مدعيا عاما شرعيا للمحاكم الشرعية في محافظتي معان والعقبة الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

19_ نقل فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات القاضي الشرعي في محكمة السلط الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة صويلح الشرعية/القضايا بدرجته وراتبه الحاليين.

20_ تكليف فضيلة د. عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعه مفتش المحاكم الشرعية القيام باعمال مدير مديرية الشوؤن الادارية في دائرة قاضي القضاة بالاضافة لعمله .

21_ تكليف فضيلة الشيخ احمد مصطفى احمد الزعارير القاضي في محكمة المفرق الشرعية/ القضايا للنظر في القضايا التي كان ينظرها فضيلة الشيخ فليح محمد فليح العبدالله بالإضافة لعمله بدرجته وراتبه الحاليين.