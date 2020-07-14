اعتقال شخص سلب مبلغا من صيدلية وآخر سرق مالا من مركبة

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص سلب مبلغاً مالياً من صيدلية تحت التهديد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة أمس بدخول شخص مجهول لإحدى الصيدليات في منطقة جبل الحسين، وسلب مبلغ 150 ديناراً من داخلها تحت التهديد بأداة حادة والفرار من المكان.

واضاف، في زمن قياسي استطاع المحققون من خلال جمع المعلومات ومتابعتها تحديد هوية المشتبه به، فجرت مداهمته والقاء القبض عليه، واعترف خلال التحقيق معه بارتكاب الجريمة، وسيتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات كافة.

وفي قضية أخرى، تقدم احد المواطنين بشكوى عن تعرضه لسرقة مبلغ 14 الف دينار من داخل مركبته أثناء قيامه بصيانة الإطار في أحد الشوارع بالعاصمة.

وتولى فريق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق في القضية، ومن خلال جمع المعلومات حدد هوية مرتكب السرقة، وألقي القبض عليه، واعترف بجريمته، وضُبط كامل المبلغ المسروق بدلالته.